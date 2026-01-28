PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Erneuter Polizeieinsatz an Schule - Tatverdächtige ermittelt

Ludwigshafen (ots)

Am heutigen Mittwochmittag (28.01.2026), gegen 12:30 Uhr, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einer Realschule in der Karolina-Burger-Straße gerufen, nachdem Reizgas im Schulgebäude versprüht worden war. Zwei Schüler klagten über Atembeschwerden und wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen des Gemeinsamen Sachgebiets Jugend konnten ein 14- und ein 15-Jähriger identifiziert werden, die für die Vorfälle an der Schule am 26.01., 27.01. und 28.01.2026 verantwortlich sein sollen. Die Ermittlungen der Polizei Ludwigshafen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern weiterhin an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 14:09

    POL-PPRP: Frau leblos an Straßenbahnhaltestelle aufgefunden - 1. Nachtragsmeldung

    Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6202020 Nachdem eine 58-Jährige am 22.01.2026 tot an einer Straßenbahnhaltestelle in Ludwigshafen-Oggersheim aufgefunden wurde, haben die ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:33

    POL-PPRP: Polizeieinsatz an Schule

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmittag (27.01.2026, ca. 12:30 Uhr) kam es an einer Realschule in der Karolina-Burger-Straße zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Ein bislang unbekannter Täter hatte in einem Treppenhaus Reizgas versprüht, welches sich auch in die angrenzenden Klassenräume ausbreitete. Von 25 Schülerinnen und Schülern, die über Atemwegsreizungen klagten, wurden fünf zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:27

    POL-PPRP: Telefonbetrüger verschaffen sich Kontozugriff

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitag (23.01.2026) erhielt ein 72-Jähriger aus Ludwigshafen einen Anruf unter der Nummer des Sperrnotrufs für Bankkarten 116 116. Der Anrufer gab an, dass versucht wurde, eine hohe Geldsumme von dem Konto des Geschädigten auf verschiedene ausländische Konten zu überweisen. Zur Verhinderung dieser Überweisungen solle der Mann dem Anrufer Fernzugriff auf seinen Computer ermöglichen. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren