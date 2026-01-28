Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Erneuter Polizeieinsatz an Schule - Tatverdächtige ermittelt

Ludwigshafen (ots)

Am heutigen Mittwochmittag (28.01.2026), gegen 12:30 Uhr, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einer Realschule in der Karolina-Burger-Straße gerufen, nachdem Reizgas im Schulgebäude versprüht worden war. Zwei Schüler klagten über Atembeschwerden und wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen des Gemeinsamen Sachgebiets Jugend konnten ein 14- und ein 15-Jähriger identifiziert werden, die für die Vorfälle an der Schule am 26.01., 27.01. und 28.01.2026 verantwortlich sein sollen. Die Ermittlungen der Polizei Ludwigshafen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern weiterhin an.

