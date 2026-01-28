PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Frau leblos an Straßenbahnhaltestelle aufgefunden - 1. Nachtragsmeldung

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6202020

Nachdem eine 58-Jährige am 22.01.2026 tot an einer Straßenbahnhaltestelle in Ludwigshafen-Oggersheim aufgefunden wurde, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Der Leichnam wurde am 27.01.2026 auf Antrag der Staatsanwaltschaft obduziert. Der Tod ist sehr wahrscheinlich durch Unterkühlung eingetreten, begünstigt durch eine bereits bestehende Herzschwäche.

Nach dem derzeitigen Stand gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin
Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 14:33

    POL-PPRP: Polizeieinsatz an Schule

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmittag (27.01.2026, ca. 12:30 Uhr) kam es an einer Realschule in der Karolina-Burger-Straße zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Ein bislang unbekannter Täter hatte in einem Treppenhaus Reizgas versprüht, welches sich auch in die angrenzenden Klassenräume ausbreitete. Von 25 Schülerinnen und Schülern, die über Atemwegsreizungen klagten, wurden fünf zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:27

    POL-PPRP: Telefonbetrüger verschaffen sich Kontozugriff

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitag (23.01.2026) erhielt ein 72-Jähriger aus Ludwigshafen einen Anruf unter der Nummer des Sperrnotrufs für Bankkarten 116 116. Der Anrufer gab an, dass versucht wurde, eine hohe Geldsumme von dem Konto des Geschädigten auf verschiedene ausländische Konten zu überweisen. Zur Verhinderung dieser Überweisungen solle der Mann dem Anrufer Fernzugriff auf seinen Computer ermöglichen. Der ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:23

    POL-PPRP: Kontrollen in der Innenstadt

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen dem 19.01.2026 und dem 24.01.2026 führten Polizeikräfte verstärkt Kontrollmaßnahmen in der Ludwigshafener Innenstadt durch. Bei insgesamt 90 Personenkontrollen wurden vier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, ein Verstoß gegen das Waffengesetz (Mitführen eines verbotenen Reizstoffsprühgerätes) und ein Verstoß nach dem Aufenthaltsgesetz festgestellt. In Zusammenarbeit mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren