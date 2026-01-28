Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Frau leblos an Straßenbahnhaltestelle aufgefunden - 1. Nachtragsmeldung

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6202020

Nachdem eine 58-Jährige am 22.01.2026 tot an einer Straßenbahnhaltestelle in Ludwigshafen-Oggersheim aufgefunden wurde, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Der Leichnam wurde am 27.01.2026 auf Antrag der Staatsanwaltschaft obduziert. Der Tod ist sehr wahrscheinlich durch Unterkühlung eingetreten, begünstigt durch eine bereits bestehende Herzschwäche.

Nach dem derzeitigen Stand gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiter an.

