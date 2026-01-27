PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kontrollen in der Innenstadt

Ludwigshafen (ots)

Zwischen dem 19.01.2026 und dem 24.01.2026 führten Polizeikräfte verstärkt Kontrollmaßnahmen in der Ludwigshafener Innenstadt durch. Bei insgesamt 90 Personenkontrollen wurden vier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, ein Verstoß gegen das Waffengesetz (Mitführen eines verbotenen Reizstoffsprühgerätes) und ein Verstoß nach dem Aufenthaltsgesetz festgestellt. In Zusammenarbeit mit dem Zoll wurden zwei Gaststätten und zwei Gewerberäume kontrolliert. Hierbei wurde ein 23-jähriger Gast kontrolliert, gegen den ein Haftbefehl wegen eines nicht bezahlten Bußgeldes bestand. Dieser wurde gegen Zahlung der Geldstrafe abgewendet.

Die Einsatzmaßnahmen sind Teil eines ganzheitlichen Konzeptes von Kriminal- und Schutzpolizei zur Stärkung der Sicherheitslage der Ludwigshafener Innenstadt. Neben Kräften des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und des Zolls waren auch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik an den Einsatzmaßnahmen beteiligt.

