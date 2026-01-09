POL-PDNW: "Taxifahrer" ohne Beförderungsschein

Grünstadt (ots) - Am Donnerstag den 08.01.2026 kam es gegen 20:30 Uhr in der Uhlandstraße in 67269 Grünstadt zu einem Brand eines ca. 10 Jahre alten Pkw. Es handelte sich vielmehr um einen Schwelbrand des Motorraumes, welcher durch den Einsatz zweier Feuerlöscher gelöscht werden konnte. Der Sachschaden dürfte sich im niedrigen vierstelligen Bereich befinden. Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte ...

mehr