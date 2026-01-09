Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: "Taxifahrer" ohne Beförderungsschein
Grünstadt (ots)
Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt unterzog am 08.01.2026 um 12:30 Uhr in der Obersülzer Straße in 67269 Grünstadt ein Taxi einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Die Polizeibeamten konnten in der Kontrolle feststellen, dass der "Taxifahrer" keinen Beförderungsschein besitzt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er seinen Fahrgast kurz zuvor bei einer Arztpraxis abgeholt hatte. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.
