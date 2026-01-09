PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: "Taxifahrer" ohne Beförderungsschein

Grünstadt (ots)

Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt unterzog am 08.01.2026 um 12:30 Uhr in der Obersülzer Straße in 67269 Grünstadt ein Taxi einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Die Polizeibeamten konnten in der Kontrolle feststellen, dass der "Taxifahrer" keinen Beförderungsschein besitzt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er seinen Fahrgast kurz zuvor bei einer Arztpraxis abgeholt hatte. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 5030

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

