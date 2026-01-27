PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Einbrüche in zwei Mehrfamilienhäuser - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, den 26.01.2026, brachen Unbekannte in mehrere Wohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern ein. In der Zeit von 15:30 Uhr und 18 Uhr wurde in eine Wohnung eines Mehrparteienhaus in der Dörrhorststraße (Ecke Westendstraße) eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 18 Uhr kam es zu insgesamt vier vollendeten Wohnungseinbrüchen sowie einem versuchten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Sudermannstraße nahe der Richard-Dehmel-Straße. Aus zwei Wohnungen in der Sudermannstraße und aus der Wohnung in der Dörrhorststraße wurden Schmuck und Bargeld gestohlen. Bei den übrigen Wohnungen blieb es beim Sachschaden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, ist Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Wer kann Hinweise zu den Einbrüchen geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 10:54

    POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Frankenthal (ots) - Unbekannte brachen am Montag (26.01.2026) zwischen 11:30 Uhr und 14 Uhr in ein Einfamilienhaus im Nordring (nahe Fritz-Reuter-Straße) in Frankenthal ein. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 10:53

    POL-PPRP: Anlagenbetrug über Messenger-Dienst - 73 Jähriger erleidet Vermögensschaden

    Ludwigshafen (ots) - Im Tatzeitraum vom 19.01.2026 bis 27.01.2026 wurde ein 73 Jähriger aus Ludwigshafen Opfer eines Anlagenbetrugs Nach seinen Angaben wurde er zuvor über den Messenger-Dienst der App Facebook von einer unbekannten Person kontaktiert. Im Verlauf des Austauschs wurde ihm ein angeblicher Gewinn in Höhe von 50.000 Euro versprochen, der durch eine nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren