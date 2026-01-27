PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Unbekannte brachen am Montag (26.01.2026) zwischen 11:30 Uhr und 14 Uhr in ein Einfamilienhaus im Nordring (nahe Fritz-Reuter-Straße) in Frankenthal ein. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 10:53

    POL-PPRP: Anlagenbetrug über Messenger-Dienst - 73 Jähriger erleidet Vermögensschaden

    Ludwigshafen (ots) - Im Tatzeitraum vom 19.01.2026 bis 27.01.2026 wurde ein 73 Jähriger aus Ludwigshafen Opfer eines Anlagenbetrugs Nach seinen Angaben wurde er zuvor über den Messenger-Dienst der App Facebook von einer unbekannten Person kontaktiert. Im Verlauf des Austauschs wurde ihm ein angeblicher Gewinn in Höhe von 50.000 Euro versprochen, der durch eine nicht ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:56

    POL-PPRP: Atemwegsreizungen

    Ludwigshafen (ots) - Am heutigen Montagvormittag (26.01.2026), gegen 10:30 Uhr, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einer Realschule in der Karolina Burger Straße gerufen, nachdem mehrere Personen über Beschwerden klagten. Insgesamt zwölf Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrkräfte verspürten Atemwegsreizungen, nachdem sie ein Treppenhaus durchquert hatten. Der Rettungsdienst untersuchte die Betroffenen vor Ort; eine weitergehende medizinische ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren