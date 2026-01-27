POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Im Tatzeitraum vom 19.01.2026 bis 27.01.2026 wurde ein 73 Jähriger aus Ludwigshafen Opfer eines Anlagenbetrugs Nach seinen Angaben wurde er zuvor über den Messenger-Dienst der App Facebook von einer unbekannten Person kontaktiert. Im Verlauf des Austauschs wurde ihm ein angeblicher Gewinn in Höhe von 50.000 Euro versprochen, der durch eine nicht ...

mehr