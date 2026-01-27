POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht
Frankenthal (ots)
Unbekannte brachen am Montag (26.01.2026) zwischen 11:30 Uhr und 14 Uhr in ein Einfamilienhaus im Nordring (nahe Fritz-Reuter-Straße) in Frankenthal ein. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell