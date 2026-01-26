PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: Start des Podcasts "Streifenfragen"

POL-PPRP: Start des Podcasts "Streifenfragen"
Germersheim / Ludwigshafen (ots)

Im Podcast "Streifenfragen" berichten Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizei Rheinland-Pfalz über ihre Erfahrungen: Verfolgungsjagden, ungeklärte Verbrechen, Phantombild-Fahndungen.

Auch zwei Beamtinnen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz kommen zu Wort und schildern Fälle, die sie hautnah im Wechselschichtdienst erlebt haben.

Die erste Folge des Podcasts erschien am 19. Januar 2026. Die Beiträge aus dem Polizeipräsidium Rheinpfalz sind ab 26. Januar 2026 sowie 9. Februar 2026 verfügbar. Thematisch geht es dabei um einen versuchten Mord in Germersheim sowie eine Geldautomatensprengung in Ludwigshafen.

Die Folgen sind in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt, abrufbar oder zu finden unter https://www.ardaudiothek.de/sendung/streifenfragen-was-dir-polizisten-sonst-nicht-erzaehlen/urn:ard:show:63691eca6856d040/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

