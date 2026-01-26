Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizisten bei Kontrolle beleidigt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (25.01.2026, gegen 21:45 Uhr) kontrollierten zwei Polizeikräfte einen 41-jährigen Autofahrer in der Saarlandstraße, da dieser zuvor über eine rote Ampel fuhr. Bei der Verkehrskontrolle verhielt sich der Fahrer unkooperativ und beleidigte den kontrollierenden Polizeibeamten und die Polizeibeamtin. Außerdem nahm er heimlich ein Video der Kontrolle auf. Das Handy, mit welchem der Mann die Kontrolle aufnahm, wurde sichergestellt. Der 41-Jährige muss sich nun neben dem Rotlichtverstoß auch wegen Beleidigung und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes verantworten.

