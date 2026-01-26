Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend (24.01.2026), zwischen 22:30 Uhr und 23:30 Uhr, einen verschlossenen E-Scooter der Marke: Xiaomi in der Heinigstraße (nahe Bahnhofstraße) gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Haben Sie den Diebstahl beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell