Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend (24.01.2026), zwischen 22:30 Uhr und 23:30 Uhr, einen verschlossenen E-Scooter der Marke: Xiaomi in der Heinigstraße (nahe Bahnhofstraße) gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Haben Sie den Diebstahl beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

    POL-PPRP: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten im Zeitraum vom 21.01.2026, 14:00 Uhr, bis zum 25.01.2026, ca. 12:30 Uhr, in ein Haus in der Luitpoldstraße (Ecke Saarbrücker Straße) einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

    POL-PPRP: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (23.01.2026 - 24.01.2026) brachen Unbekannte in den Stadtteilen Gartenstadt und Rheingönheim mehrere Fahrzeuge auf und entwendeten unter anderem hochwertige Werkzeuge. Der entstandene Gesamtsachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Betroffen waren unter anderem folgende Straßen: - Römerstraße - Gänsweidestraße - Hermann-Löns-Weg - Schlehengang - Forster ...

    POL-PPRP: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstagabend (24.01.2026, zwischen 18 und 23 Uhr, besprühten Unbekannte einen in der Friedrich-Naumann-Straße abgestellten, weißen Toyota Yaris mit Farbe. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

