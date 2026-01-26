POL-PPRP: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Am Samstagabend (24.01.2026, zwischen 18 und 23 Uhr, besprühten Unbekannte einen in der Friedrich-Naumann-Straße abgestellten, weißen Toyota Yaris mit Farbe.
Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.
