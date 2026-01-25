PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsdiebstähle aus Kraftfahrzeugen

Ludwigshafen-Gartenstadt/Rheingönheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in den Ludwigshafener Stadtteilen Gartenstadt und Rheingönheim zu mehreren Einbruchsdiebstählen aus Kraftfahrzeugen. Bislang unbekannte Täter schlugen Fahrzeugscheiben ein und entwendeten unter anderem hochwertige Baumaschinen. Der entstandene Gesamtsachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Betroffen waren Fahrzeuge in folgende Straßen:

Römerstraße, Gänsweidestraße, Hermann-Löns-Weg, Schlehengang, Forster Straße, Hauptstraße, Gertrud-Bäumer-Straße

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Zeitler, PvD

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren