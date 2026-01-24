Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen (Mitte) - gefährliche Körperverletzung am Berliner Platz - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 24.01.2026, um 02:10 Uhr, wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet. Im Rahmen der Auseinandersetzung fügte einer der unbekannten Täter dem 28-jährigen Geschädigten mehrere Schnittverletzungen im Gesicht zu. Im weiteren Verlauf entfernte sich die zwei bis dreiköpfige Tätergruppierung in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die Verletzungen durch einen abgebrochenen Flaschenhals verursacht wurden. Der Geschädigte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Lebensbedrohliche Verletzungen bestanden nicht. Aufgrund der aufgeheizten Stimmung vor Ort mussten fünf Personen in Gewahrsam genommen werden.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Hinweise zu den Flüchtigen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

