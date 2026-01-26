PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von Autoreifen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagvormittag (24.01.2026), zwischen 8:15 und 10:15 Uhr, entwendeten Unbekannte vor einer Autowerkstatt in der Industriestraße vier Kompletträder im Wert von 1700EUR.

Sollten sie am Samstagvormittag verdächtige Wahrnehmungen im Hinblick auf den Diebstahl gemacht haben, werden sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

