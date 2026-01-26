Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (23.01.2026 - 24.01.2026) brachen Unbekannte in den Stadtteilen Gartenstadt und Rheingönheim mehrere Fahrzeuge auf und entwendeten unter anderem hochwertige Werkzeuge. Der entstandene Gesamtsachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Betroffen waren unter anderem folgende Straßen: - Römerstraße - Gänsweidestraße - Hermann-Löns-Weg - Schlehengang - Forster Straße - Hauptstraße - Gertrud-Bäumer-Straße

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell