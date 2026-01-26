POL-PPRP: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag (23.01.2026 - 24.01.2026) brachen Unbekannte in den Stadtteilen Gartenstadt und Rheingönheim mehrere Fahrzeuge auf und entwendeten unter anderem hochwertige Werkzeuge. Der entstandene Gesamtsachschaden liegt im vierstelligen Bereich.
Betroffen waren unter anderem folgende Straßen: - Römerstraße - Gänsweidestraße - Hermann-Löns-Weg - Schlehengang - Forster Straße - Hauptstraße - Gertrud-Bäumer-Straße
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell