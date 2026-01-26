PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte versuchten im Zeitraum vom 21.01.2026, 14:00 Uhr, bis zum 25.01.2026, ca. 12:30 Uhr, in ein Haus in der Luitpoldstraße (Ecke Saarbrücker Straße) einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

