Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 52-Jähriger stört Polizeimaßnahme und leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots)

Ein 52-Jähriger versuchte am Montagnachmittag (26.01.2026) eine polizeiliche Maßnahme in der Schützenstraße zu stören. Polizeikräfte hatten nach einem Fall von häuslicher Gewalt einen Mann am Boden fixiert, als der 52-jährige Unbeteiligte hinzukam und den fixierten Mann gegen die Beamten aufstachelte. Dadurch wurde der fixierte Mann zunehmend aggressiver. Die Polizeibeamten erteilten dem 52-Jährigen daraufhin einen Platzverweis, dem er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkam. Um den Platzverweis durchzusetzen, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Gegen die Fesselung leistete er Widerstand. Anschließend wurde er zu einer Polizeidienststelle gebracht. Während des Widerstands wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der 52-Jährige muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell