PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 52-Jähriger stört Polizeimaßnahme und leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots)

Ein 52-Jähriger versuchte am Montagnachmittag (26.01.2026) eine polizeiliche Maßnahme in der Schützenstraße zu stören. Polizeikräfte hatten nach einem Fall von häuslicher Gewalt einen Mann am Boden fixiert, als der 52-jährige Unbeteiligte hinzukam und den fixierten Mann gegen die Beamten aufstachelte. Dadurch wurde der fixierte Mann zunehmend aggressiver. Die Polizeibeamten erteilten dem 52-Jährigen daraufhin einen Platzverweis, dem er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkam. Um den Platzverweis durchzusetzen, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Gegen die Fesselung leistete er Widerstand. Anschließend wurde er zu einer Polizeidienststelle gebracht. Während des Widerstands wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der 52-Jährige muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 10:54

    POL-PPRP: Mehrere Einbrüche in zwei Mehrfamilienhäuser - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag, den 26.01.2026, brachen Unbekannte in mehrere Wohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern ein. In der Zeit von 15:30 Uhr und 18 Uhr wurde in eine Wohnung eines Mehrparteienhaus in der Dörrhorststraße (Ecke Westendstraße) eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 18 Uhr kam es zu insgesamt vier vollendeten Wohnungseinbrüchen sowie ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 10:54

    POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Frankenthal (ots) - Unbekannte brachen am Montag (26.01.2026) zwischen 11:30 Uhr und 14 Uhr in ein Einfamilienhaus im Nordring (nahe Fritz-Reuter-Straße) in Frankenthal ein. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 10:53

    POL-PPRP: Anlagenbetrug über Messenger-Dienst - 73 Jähriger erleidet Vermögensschaden

    Ludwigshafen (ots) - Im Tatzeitraum vom 19.01.2026 bis 27.01.2026 wurde ein 73 Jähriger aus Ludwigshafen Opfer eines Anlagenbetrugs Nach seinen Angaben wurde er zuvor über den Messenger-Dienst der App Facebook von einer unbekannten Person kontaktiert. Im Verlauf des Austauschs wurde ihm ein angeblicher Gewinn in Höhe von 50.000 Euro versprochen, der durch eine nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren