POL-PPRP: Polizeieinsatz an Schule

Ludwigshafen (ots) - Am Freitag (23.01.2026) erhielt ein 72-Jähriger aus Ludwigshafen einen Anruf unter der Nummer des Sperrnotrufs für Bankkarten 116 116. Der Anrufer gab an, dass versucht wurde, eine hohe Geldsumme von dem Konto des Geschädigten auf verschiedene ausländische Konten zu überweisen. Zur Verhinderung dieser Überweisungen solle der Mann dem Anrufer Fernzugriff auf seinen Computer ermöglichen. Der ...

