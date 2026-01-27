PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz an Schule

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmittag (27.01.2026, ca. 12:30 Uhr) kam es an einer Realschule in der Karolina-Burger-Straße zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Ein bislang unbekannter Täter hatte in einem Treppenhaus Reizgas versprüht, welches sich auch in die angrenzenden Klassenräume ausbreitete. Von 25 Schülerinnen und Schülern, die über Atemwegsreizungen klagten, wurden fünf zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Polizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 14:27

    POL-PPRP: Telefonbetrüger verschaffen sich Kontozugriff

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitag (23.01.2026) erhielt ein 72-Jähriger aus Ludwigshafen einen Anruf unter der Nummer des Sperrnotrufs für Bankkarten 116 116. Der Anrufer gab an, dass versucht wurde, eine hohe Geldsumme von dem Konto des Geschädigten auf verschiedene ausländische Konten zu überweisen. Zur Verhinderung dieser Überweisungen solle der Mann dem Anrufer Fernzugriff auf seinen Computer ermöglichen. Der ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:23

    POL-PPRP: Kontrollen in der Innenstadt

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen dem 19.01.2026 und dem 24.01.2026 führten Polizeikräfte verstärkt Kontrollmaßnahmen in der Ludwigshafener Innenstadt durch. Bei insgesamt 90 Personenkontrollen wurden vier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, ein Verstoß gegen das Waffengesetz (Mitführen eines verbotenen Reizstoffsprühgerätes) und ein Verstoß nach dem Aufenthaltsgesetz festgestellt. In Zusammenarbeit mit dem ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 10:55

    POL-PPRP: Telefonbetrug - Seniorin übergibt Bankkarte an falschen Polizeibeamten

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (26.01.2026) gegen 14:30 Uhr erhielt eine Frau aus Ludwigshafen auf ihrem Festnetzanschluss einen Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Mitarbeiter der Sicherheitsaufsicht der Stadtsparkasse ausgab. Der Täter behauptete, es seien 4.000 Euro durch "Amazon" unberechtigt von ihrem Konto abgebucht worden. Um das Konto angeblich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren