POL-PPRP: Polizeieinsatz an Schule
Ludwigshafen (ots)
Am Dienstagmittag (27.01.2026, ca. 12:30 Uhr) kam es an einer Realschule in der Karolina-Burger-Straße zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Ein bislang unbekannter Täter hatte in einem Treppenhaus Reizgas versprüht, welches sich auch in die angrenzenden Klassenräume ausbreitete. Von 25 Schülerinnen und Schülern, die über Atemwegsreizungen klagten, wurden fünf zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Polizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.
