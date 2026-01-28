Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto kollidiert mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Dienstag (27.01.2026) kollidierte gegen 20:15 Uhr ein Auto mit einer Straßenbahn in der Mannheimer Straße. Der 22-jährige Autofahrer befuhr die Aichgasse in Richtung Mannheimer Straße und beabsichtigte in die Mannheimer Straße abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt der Straßenbahn, sodass es zur Kollision kam. Die sieben Fahrgäste der Bahn und der Autofahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

