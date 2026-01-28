Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrrad und Auto stoßen zusammen

Ludwigshafen (ots)

Gestern (27.01.2026) kam es gegen 8 Uhr in der Jaegerstraße zu einem Unfall zwischen einem 13-jährigen Fahrradfahrer und einem 28-jährigen Autofahrer. Als der 28-Jährige die Jaegerstraße in Richtung Danziger Platz fuhr, überquerte der 13-Jährige (aus Richtung Schulstraße kommend) plötzlich die Fahrbahn, der Autofahrer bemerkte dies zu spät und es kam zur Kollision. Der 13-Jährige wurde leicht verletzt und von Rettungskräften vor Ort versorgt.

