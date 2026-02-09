Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d.Steige - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am Sonntag rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an einem Wohnhaus in Geislingen aus. Auf der Terrasse hatte es gebrannt.

Kurz vor 17 Uhr wurde die Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Wohnhaus in der Karlstraße gerufen. Denn dort konnten Zeugen eine starke Rauchentwicklung bei einem Wohngebäude wahrnehmen. Schnell stellten die Einsatzkräfte fest, dass ausserhalb der eigentlichen Wohnräume auf einer Terrasse ein Feuer entfacht wurde. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Hausbesitzer auf einer Steinbodenterrasse altes Holz, Schränke und Stühle angezündet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das rund 2,5 Meter hohe Feuer eingedämmt und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindert werden. Der 39-Jährige Hausbesitzer hatte selbst noch versucht, das ausser Kontrolle geratene Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen. Bei dem Löschversuch zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Glücklicherweise kamen keine weiteren Bewohner zu Schaden. Die Polizei Geislingen hat nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Ob an dem Gebäude ein Schaden entstanden ist, muss die Polizei noch ermitteln.

