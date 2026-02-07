Polizei Hagen

POL-HA: Betrunken im Rotlichtviertel

Hagen (ots)

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit bemerkten Polizeibeamte in der Nacht von Freitag auf Samstag (00:20 Uhr) einen PKW (MB Vito), der verbotswidrig die Düppenbecker Straße (Hagener Rotlichtviertel) befuhr.

Schon im ersten Augenblick der Kontrolle war für die Beamten klar erkennbar, dass der 27jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Er schwankte stark, konnte sich kaum auf den Beinen halten und roch stark nach Alkohol. Der Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von rund 1,5 Promille.

Die anschließende Blutentnahme in der Polizeiwache wollte der Hagener Mann allerdings nicht freiwillig über sich ergehen lassen. Er rastete vollkommen aus, versuchte sowohl die Polizisten, aber auch den eingesetzten Arzt zu schlagen, zu treten und anzuspucken. Selbst die Fesselung hinderte den Mann nicht, sich weiter daneben zu benehmen. U.a. beschimpfte er die anwesenden Polizistinnen mit: "Halts Maul du Fotze", als diese versuchte, beruhigend auf ihn einzuwirken.

Mehrere Strafverfahren wurden gegen den Mann eingeleitet, sein Führerschein sichergestellt und er verbrachte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell