Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Kontrollen: Erfolgreicher Sondereinsatz der Polizei und des Ordnungsamtes

Hagen-Mitte (ots)

Der Schwerpunktdienst der Hagener Polizei führte gemeinsam mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei und Mitarbeitenden des städtischen Ordnungsdienstes am Donnerstag (05.02.2026) einen Sondereinsatz durch. Dabei nahmen die Einsatzkräfte erneut die polizeilichen Konzeptbereiche in den Fokus und kontrollierten zahlreiche Personen am Bodelschwinghplatz. Hier machten sie glücklicherweise keine relevanten Feststellungen. Anschließend begaben sich die Beamten in den Bereich der Stresemannstraße und der Bahnhofstraße, wo ein 25-Jähriger einer Kontrolle unterzogen wurde. Die Beamten stellten fest, dass ein Bereichsbetretungsverbot gegen den Mann vorlag. Durch den Verstoß musste er ein Zwangsgeld in Höhe von 250 Euro zahlen.

Des Weiteren trafen die Polizisten und städtischen Mitarbeitenden zwei Männer an, die Pfeffersprays dabeihatten, welche sichergestellt wurden. Weiterhin stellten sie einen Mann mit Cannabis fest, das sie ebenfalls sicherstellten. Weiterhin begleiteten die Polizisten die Gewerbekontrollen des Ordnungsdienstes im Bereich des Graf-von-Galen-Rings. Hier gab es keine Beanstandungen.

Am Abend begaben sich die Einsatzkräfte für weitere Gewerbekontrollen in einen Friseursalon, wo sie einen 20-Jährigen antrafen. Die Beamten überprüften die Personalien des Mannes und stellten zudem fest, dass er mehrere Dutzend Einheiten an Betäubungsmitteln mitführte. Die Drogen wurden sichergestellt. Zudem erwirkten die Polizisten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hagen einen Durchsuchungsbeschluss. Für die Durchsuchung setzten die Polizeibeamten einen Rauschgiftspürhund ein. Dabei ergaben sich weitere Hinweise auf Drogenhandel sowie den Handel mit unerlaubten E-Zigaretten. Das Ermittlungsverfahren wird nun durch die Hagener Kriminalpolizei bearbeitet.

Während der vorangegangenen Personenkontrolle des 20-Jährigen bemerkten die eingesetzten Kräfte, dass ein Mann versuchte, fußläufig vor den Beamten zu flüchten. Die Polizisten konnten den Mann jedoch durch eine Nacheile stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass sich der 44-Jährige unerlaubt in Deutschland aufhält. Zur Vorführung bei der zuständigen Ausländerbehörde nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

Durch die gute Zusammenarbeit zwischen Polizei und Ordnungsdienst verlief der Einsatz ohne besondere Vorkommisse. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

