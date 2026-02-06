Polizei Hagen

POL-HA: 24-jähriger Randalierer leistet Widerstand

Hagen-Haspe (ots)

Ein 24-Jähriger löste am Donnerstag (05.02.2026) einen Polizeieinsatz aus, als er sich weigerte, ein Bürogebäude in der Berliner Straße zu verlassen. Die Beamten erschienen um etwa 13.30 Uhr und trafen im Empfangsbereich den Mann an. Er machte einen verwirrten Eindruck auf die Einsatzkräfte, die zwecks einer Personenkontrolle nach einem Ausweisdokument fragten. Er verweigerte die Aushändigung seines Personalausweises und erhob seine Arme gegen die Beamten, die beabsichtigten, ihn zu durchsuchen. Sie ergriffen die Arme des Randalierers, woraufhin er seinen Körper anspannte und versuchte, sich vehement aus dem Griff zu lösen. Die Beamten mussten den Mann am Boden fixieren, wo es ihnen gelang, dem Randalierer Handschellen anzulegen. Daraufhin brachten den 24-Jährigen ihn ins Polizeigewahrsam. Die Einsatzkräfte fertigten Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Hausfriedensbruchs. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell