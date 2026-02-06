Polizei Hagen

POL-HA: Trunkenheitsfahrt mündet in Widerstand gegen Polizeibeamte

Hagen-Mitte (ots)

Trotz eines Einfahrtsverbotes zur Nachtzeit fuhr ein 27-jähriger Hagener am Freitag (06.02.) gegen 00.20 Uhr mit einem Mercedes durch die Düppenbeckerstraße. Eine Streifenwagenbesatzung führte deshalb eine Kontrolle mit dem Mann durch. Hierbei fiel den Polizeibeamten die verwaschene Aussprache des 27-Jährigen auf. Seine Augen wirkten darüber hinaus gerötet, glasig, und in dem Mercedes war ein starker Alkoholgeruch wahrnehmbar. Als der Hagener das Fahrzeug während der Kontrolle verließ, schwankte er stark und stürzte beinahe. Er behauptete jedoch, weder Alkohol getrunken noch Drogen konsumiert zu haben.

Einem freiwilligen Atemalkoholtest stimmte der Fahrzeugführer zu. Das Testgerät zeigte 1,4 Promille an. Der 27-Jährige gab immer wieder an, dass er seinen Pkw lediglich von einer Einfahrt versetzen wollte. Er sei nicht auf die Volmestraße, und deswegen nicht in den Straßenverkehr, gefahren. Immer wieder zweifelte der Mann die Rechtsmäßigkeit der Maßnahmen der Polizisten an. Während er auf der Wache eine Blutprobe abgeben musste, verhielt er sich immer wieder verbal aggressiv und erhob seine Stimme gegenüber den Einsatzkräften. Zunächst konnten ihn die Polizisten beruhigen, dann wollte er einen Beamten plötzlich schubsen. Aufgrund des Angriffs brachten ihn Polizisten zu Boden. Der 27-Jährige trat um sich, wollte die Beamten kratzen und ihre Hände ergreifen, und ging die Polizisten verbal und vulgär an.

Aufgrund seines Verhaltens wurde er in das Polizeigewahrsam gebracht. Nach der Widerstandshandlung beruhigte sich der Mann zunächst wieder. Als er die Blutprobe abgeben musste, steigerte sich seine Aggression erneut und er gab an, sich gegen die Blutprobenentnahme wehren zu wollen. Die Polizisten stellten den Führerschein des 27-Jährigen sicher und fertigten eine Strafanzeige aufgrund des Widerstands und der Trunkenheit im Verkehr. (arn)

