Polizei Hagen

POL-HA: Streifenwagenbesatzung Mittelfinger gezeigt - Mann muss Führerschein abgeben

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag (05.02.2026) fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 17:30 Uhr über die Hochstraße. Hier standen zwei Personen auf der Fahrbahn und unterhielten sich mit einem Taxifahrer. Durch die Männer wurden andere Verkehrsteilnehmer behindert, die zu hupen begannen. Kurz bevor die Beamten die Männer ansprechen konnten, traten diese von der Straße zurück. Als der Streifenwagen vorbeigefahren war, sah dessen Besatzung, wie einer der Männer (20) den Arm in die Höhe streckte und den Polizisten, vermeintlich unbemerkt, den Mittelfinger zeigte. Das Streifenteam fuhr zurück und kontrollierte beide Personen. Der 20-Jährige zeigte nur widerwillig seinen Ausweis vor. Als die Beamten ihm eröffneten, dass eine Anzeige wegen Beleidigung vorgelegt würde, entgegnete er: "Ihr hört von meinem Anwalt!". Die Polizisten stellten bei einer Überprüfung fest, dass der Führerschein des Mannes zur Einziehung ausgeschrieben war. Das Streifenteam nahm ihm seine Fahrerlaubnis ab. Der Taxifahrer kehrte kurz darauf zurück zum Ort des Geschehens und forderte die Polizisten zu einem Boxkampf auf. Mit hinzugerufenen Unterstützungskräften erhielt der Mann einen Platzverweis. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell