Polizei Hagen

POL-HA: Günstiger Führerschein

Hagen (ots)

Nachdem sie bemerkte, auf einen Betrüger reingefallen zu sein, erstattete eine in Hagen wohnende Frau am Freitagvormittag eine Strafanzeige bei der Polizei.

Vom Wunsch geleitet, irgendwann ein eigenes Auto fahren zu dürfen, beabsichtigte sie, einen Führerschein zu machen. Auf der Social-Media-Plattform TikTok stieß die 38jährige Frau auf ein Video, welches ein unwiderstehliches Angebot enthielt.

Hier versprach eine Person den Erwerb eines Führerscheins nach Absolvierung von wenigen Fahrstunden zu einem deutlich günstigeren Preis als branchenüblich.

Die Frau nahm per Messenger Kontakt zum Anbieter auf und ging auf das Angebot ein. Man einigte sich über die Modalitäten und sie überwies per Echtzeitüberweisung 2000 Euro auf ein Bankkonto, welches ihr genannt wurde.

Nach der Geldüberweisung hörte sie allerdings nichts mehr vom angeblichen Fahrschullehrer, wurde misstrauisch und bemerkte den Betrug.

Da sie das Geld per Echtzeitüberweisung transferiert hatte, besteht für die Bank keine Möglichkeit, das Geld zurück zubuchen.

Seien Sie aufmerksam bei Schnäppchen im Internet. Wenn etwas zu gut ist, um wahr zu sein - ist es nicht wahr. Leisten Sie keine Vorauszahlungen an Unbekannte. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell