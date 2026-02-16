Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Hamm-Heessen (ots)

Ein dreijähriges Kind zog sich bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Ahlener Straße/Kleine Amtsstraße am Freitag, 13. Februar, leichte Verletzungen zu.

Gegen 15.40 Uhr befuhr eine 28-jährige Opel-Fahrerin die Ahlener Straße in südwestlicher Richtung. Zeitgleich befuhr eine 26-jährige Suzuki-Fahrerin die Ahlener Straße in nordöstliche Richtung. Sie beabsichtigte, im Kreuzungsbereich Ahlener Straße/Kleine Amtsstraße, nach links abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Das Kleinkind im Suzuki erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte es zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die anderen Personen blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Es entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell