POL-DN: Verkehrsunfall an Rosenmontag unter Alkoholeinfluss - Pkw in Grünstreifen

Merzenich (ots)

Am Montagnachmittag (16.02.2026) kam es auf der L264 zwischen Girbelsrath und Ellen zu einem Alleinunfall eines Pkw-Fahrers. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt.

Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Langerwehe die L264 aus Richtung Girbelsrath in Richtung Ellen. Laut Aussage eines aufmerksamen Zeugen kam der 29-Jährige auf ungefährer Höhe der Einmündung zur Morschenicher Straße zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Durch Gegenlenken gelangte er zurück auf die Fahrbahn, geriet dann jedoch in den rechtsseitigen Grünstreifen und kam dort zum Stillstand. Dabei touchierte er einen Leitpfosten. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,7 Promille.

Der 29-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei begleitete den Transport, weil dem Fahrer aufgrund seines Alkoholkonsums im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden musste. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Im Grünstreifen sowie am Pkw des Fahrzeugführers entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 3400 Euro.

