Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrerin aus Höxter bei Zusammenstoß mit Pkw lebensgefährlich verletzt

Altenbeken-Buke (ots)

(md) Gegen 16.30 Uhr am frühen Mittwochabend, 28. Januar, kam eine 35 Jahre alte Dacia-Fahrerin aus dem Kreis Höxter auf der B 64 von der Fahrbahn ab und stieß im Gegenverkehr frontal mit einem 63-jährigen Opel-Van-Fahrer aus dem Kreis Mettman zusammen. Die Frau zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Die Frau war aus auf der B64 aus Paderborn Richtung Höxter unterwegs. Nach ersten Ermittlungen verlor sich auf winterglatter Straße die Kontrolle über ihr Auto und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel. Die Frau kam lebensgefährlich verletzt in eine Paderborner Klinik, der andere Fahrer verletzte sich leicht. Ein Hund, der mit der Frau in Dacia unterwegs war, überlebte den Unfall nicht. Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Die B 64 war zur Unfallaufnahme durch die Polizei Paderborn und die Polizei Höxter komplett gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Bielefeld war ebenfalls vor Ort. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung beider Autos an, ebenso stellten die Einsatzkräfte ein Handy der Dacia-Fahrerin sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell