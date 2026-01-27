PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Radler fährt auf Pkw auf

Paderborn (ots)

(md) Am Montag, 26. Januar gegen 13.45 Uhr fuhr ein Radfahrer mit seinem Fahrrad auf der Karl-Schurz-Straße aus ungeklärter Ursache auf einen geparkten Pkw auf und verletzte sich dabei schwer.

Der 58 Jahre alte Mann war mit seinem Fahrrad auf der Straße unterwegs und übersah nach eigener Aussage aufgrund des Schneetreibens den geparkten Pkw eines Paketdienstes.

Der Radler, der keinen Helm trug, zog sich schwere Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

