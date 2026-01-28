Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in eine Scheune - Polizei sucht Zeugen

Lichtenau-Grundsteinheim (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Samstag, 24. Januar, 15.00 Uhr, und Dienstag, 27. Januar, 15.00 Uhr, in eine Scheune am Maiweg in Lichtenau-Grundsteinheim eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte eine Tür, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

