Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Kellerabteile - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist am Sonntag, 25. Januar, zwischen 10.30 Uhr und 15.00 Uhr in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses an der Mälzerstraße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter gelangte vermutlich durch die Haustür in das Gebäude und begab sich dann in den Keller. Er durchwühlte die Abteile und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

