POL-PB: Einbruch in Kellerwohnung
Kirchborchen (ots)
(md) Unbekannte brachen am Sonntag, 25. Januar, zwischen 12.40 Uhr und 23.45 Uhr in eine Kellerwohnung eines Zweiparteienhauses an der Anschrift Twete in Kirchborchen ein. Die Polizei sucht Zeugen.
Der Bewohner stellte bei seiner abendlichen Rückkehr den Einbruch fest und alarmierte die Polizei. Der oder die Täter waren über die Wohnungstür eingedrungen und mit ihrer Beute in unbekannte Richtung geflohen. Es entstand Schaden im fünfstelligen Bereich.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Paderborn unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.
