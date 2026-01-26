PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Lagerhalle und in Jugendzentrum gesucht

Paderborn (ots)

(md) Am Wochenende brachen Unbekannte in eine Lagerhalle und in ein Jugendzentrum in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere unbekannte Täter drangen am Freitag, 23. Januar gegen 23.06 Uhr in die Lagerhalle einer Firma an der Friedrich-List-Straße in Paderborn ein. Die Videoüberwachung zeigt sechs Personen, die offenbar versuchten, sich Zutritt zum Kupferlager zu verschaffen. Nach ersten Ermittlungen blieb es bei dem Versuch und die Gruppe floh in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Zwischen Samstag, 24. Januar, 19.00 Uhr und Sonntag, 25. Januar, 11.20 Uhr zerstörten Unbekannte die Scheibe eines Jugendzentrums am Schwabenweg in Paderborn. Anschließend durchsuchten sie die Büroräume und flohen mit der Beute in unbekannte Richtung. Einer vorbeikommenden Zeugin war das kaputte Fenster am Sonntagmorgen aufgefallen und sie alarmierte die Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden im mindestens dreistelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 09:11

    POL-PB: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Zeugen gesucht

    Paderborn-Elsen (ots) - (md) Die Polizei sucht Zeugen zu Einbrüchen in zwei Einfamilienhäuser in Paderborn-Elsen. Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, 23. Januar gegen 01.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Schleedornweg in Paderborn-Elsen und durchwühlten die Räume. Die Videoüberwachung zeigt zwei Personen, die anschließend in ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 08:52

    POL-PB: Zahlreiche Unfälle aufgrund der Wetterlage - Ein Autofahrer schwebt in Lebensgefahr

    Kreis Paderborn (ots) - (mh) Das Winterwetter hat am Montagmorgen, 26. Januar, für ein hohes Einsatzaufkommen gesorgt. Bis 09.00 Uhr verzeichnete die Polizei 25 Verkehrsunfälle mit Sachschäden. Bei zwei weiteren Unfällen verletzten sich drei Verkehrsteilnehmer. Einer der Autofahrer schwebt in Lebensgefahr. Der 39-jährige Fahrer eines Renault Twingo war gegen 05.20 ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 14:53

    POL-PB: Dachstuhlbrand an Vereinsheim durch fahrlässige Brandstiftung

    Delbrück-Ostenland (ots) - (md) Am Donnerstag, 22. Januar kam es gegen 21.10 Uhr am Lönsweg in Delbrück-Ostenland zum Brand eines Vereinsheims. Das Feuer entstand durch fahrlässige Brandstiftung. Personen verletzten sich nicht. Ein Zeuge hatte gegen 21.10 Uhr Knallgeräusche gehört und den Notruf abgesetzt. Bei Eintreffen der Polizei brannte der Dachstuhl des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren