POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Lagerhalle und in Jugendzentrum gesucht

Paderborn (ots)

(md) Am Wochenende brachen Unbekannte in eine Lagerhalle und in ein Jugendzentrum in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere unbekannte Täter drangen am Freitag, 23. Januar gegen 23.06 Uhr in die Lagerhalle einer Firma an der Friedrich-List-Straße in Paderborn ein. Die Videoüberwachung zeigt sechs Personen, die offenbar versuchten, sich Zutritt zum Kupferlager zu verschaffen. Nach ersten Ermittlungen blieb es bei dem Versuch und die Gruppe floh in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Zwischen Samstag, 24. Januar, 19.00 Uhr und Sonntag, 25. Januar, 11.20 Uhr zerstörten Unbekannte die Scheibe eines Jugendzentrums am Schwabenweg in Paderborn. Anschließend durchsuchten sie die Büroräume und flohen mit der Beute in unbekannte Richtung. Einer vorbeikommenden Zeugin war das kaputte Fenster am Sonntagmorgen aufgefallen und sie alarmierte die Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden im mindestens dreistelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

