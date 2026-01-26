Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Zeugen gesucht

Paderborn-Elsen (ots)

(md) Die Polizei sucht Zeugen zu Einbrüchen in zwei Einfamilienhäuser in Paderborn-Elsen.

Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, 23. Januar gegen 01.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Schleedornweg in Paderborn-Elsen und durchwühlten die Räume. Die Videoüberwachung zeigt zwei Personen, die anschließend in unbekannte Richtung flohen. Der Einbruch fiel einem Nachbarn auf, der in der Nähe des Hauses Werkzeug gefunden hatte, welches nach ersten Ermittlungen aus dem Haus stammt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zwischen Samstag, 24. Januar , 11.10 Uhr und Sonntag, 25. Januar, 13.00 Uhr brachen Unbekannte über den Keller in ein Einfamilienhaus an der Karl-Severing-Straße in Paderborn-Elsen ein. Der Einbruch fiel einem Nachbarn auf, der während der Abwesenheit der Bewohner nach dem Rechten sah. Der oder die Täter waren in das Obergschoss vorgedrungen, hatten die Räume durchwühlt und waren mit der Beute in unbekannte Richtung geflohen. Es entstand Schaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Informationen und Kontakte auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

