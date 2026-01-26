Polizei Paderborn

POL-PB: Zahlreiche Unfälle aufgrund der Wetterlage - Ein Autofahrer schwebt in Lebensgefahr

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Das Winterwetter hat am Montagmorgen, 26. Januar, für ein hohes Einsatzaufkommen gesorgt. Bis 09.00 Uhr verzeichnete die Polizei 25 Verkehrsunfälle mit Sachschäden. Bei zwei weiteren Unfällen verletzten sich drei Verkehrsteilnehmer. Einer der Autofahrer schwebt in Lebensgefahr.

Der 39-jährige Fahrer eines Renault Twingo war gegen 05.20 Uhr mit einem 17-jährigen Beifahrer auf der Kaunitzer Straße in Richtung Delbrück-Lippling unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr rutschte. Dort prallte er frontal mit dem Jeep eines 54-Jährigen zusammen. Der Fahrer des Twingo wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Bei ihm besteht Lebensgefahr. Der Beifahrer im Renault wurde schwerverletzt ebenfalls in ein Paderborner Krankenhaus transportiert. Der Insasse des Jeep kam vorsorglich in ein Krankenhaus nach Gütersloh. Die Kaunitzer Straße ist während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr über die Straßen Zur Alten Kapelle und Zur Schmiede ab.

Ein weiterer Unfall mit leichtverletzter Person ereignete sich ebenfalls gegen 05.20 Uhr auf der L956 bei Bad Wünnenberg-Bleiwäsche. Dort schlitterte ein Autofahrer mit einem VW Golf in einen Straßengraben. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Der Golf musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf rund 30.000 Euro.

Des Weiteren verzeichnete die Polizei in den frühen Morgenstunden bis 09.00 Uhr insgesamt 25 weitere Verkehrsunfälle mit Sachschäden, die auf die Witterungsverhältnisse zurückzuführen sind. Betroffen war das gesamte Kreisgebiet. Dazu kamen Gefahrenstellen durch LKWs, die aufgrund des Schnees und der Glätte nicht weiterfahren konnten.

Da die Wetterlage weiterhin unbeständig bleibt, bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer darum, auch in den nächsten Stunden wetterangepasst, mit ausreichend Abstand und mit geringer Geschwindigkeit zu fahren. Fußgänger und Radfahrer sollten zudem auf ihre Sichtbarkeit achten.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell