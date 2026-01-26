PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall mit zwei Leichtverletzen

Büren (ots)

(ivdh) Am Sonntag, 25. Januar, gegen 04.00 Uhr zogen sich zwei Verkehrsteilnehmer bei einem Alleinunfall auf der L776 in Büren leichte Verletzungen zu.

Ein 18-Jährige befuhr mit einem Mitsubishi Colt die L776 in Fahrtrichtung Büren. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam auf einem Acker auf der linken Fahrzeugseite zum Stehen.

Rettungswagen brachten den Fahrer und seinen 17-jährigen Beifahrer in ein Paderborner Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

