Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Apothekeneinbruch gesucht

Büren (ots)

(md) Unbekannte brachen am Samstag, 24. Januar um 7.00 Uhr in eine Apotheke an der Eringerfelder Straße in Büren-Steinhausen ein und flohen in unbekannte Richtung.

Der Eigentümer der Apotheke, der das angrenzende Haus bewohnte, hörte am Morgen verdächtige Geräusche und sah nach dem Rechten. Er konnte noch hören, wie der oder die Täter flüchteten und alarmierte die Polizei. Es entstand Schaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

