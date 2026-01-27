Polizei Paderborn

POL-PB: Pkw-Fahrerin bei Zusammenstoß mit Bus schwer verletzt

Delbrück-Anreppen (ots)

(md) Auf der Graf-Meerveldt-Straße in Delbrück kam es am Dienstag, 26. Januar gegen 08.25 Uhr auf schneeglatter Straße zu einem Unfall, bei dem ein Bus in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Pkw zusammenstieß. Die Fahrerin des Pkw verletzte sich schwer, der Busfahrer blieb unverletzt. Es befanden sich keine Fahrgäste im Bus.

Der Gelenkbus befuhr die Graf-Meerveldt-Straße aus Anreppen in Fahrtrichtung der Bundesstraße 64. Aufgrund der schneeglatten Straße kam der Bus in einer leichten Rechtskurve von der Straße ab und geriet beim Gegenlenken in den Gegenverkehr. Er stieß mit einem entgegenkommenden BMW zusammen, den eine 54 Jahre alte Frau fuhr.

Bei Eintreffen der Polizei waren Ersthelfer, Rettungsdienst und Feuerwehr bereits vor Ort. Die Frau kam schwerverletzt in ein Paderborner Krankenhaus, der 37-jährige Busfahrer verletzte sich nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Graf-Meerveldt-Straße zeitweise bis ungefähr 9.15 Uhr komplett gesperrt. Es entstand weiterhin Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell