PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Pkw-Fahrerin bei Zusammenstoß mit Bus schwer verletzt

Delbrück-Anreppen (ots)

(md) Auf der Graf-Meerveldt-Straße in Delbrück kam es am Dienstag, 26. Januar gegen 08.25 Uhr auf schneeglatter Straße zu einem Unfall, bei dem ein Bus in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Pkw zusammenstieß. Die Fahrerin des Pkw verletzte sich schwer, der Busfahrer blieb unverletzt. Es befanden sich keine Fahrgäste im Bus.

Der Gelenkbus befuhr die Graf-Meerveldt-Straße aus Anreppen in Fahrtrichtung der Bundesstraße 64. Aufgrund der schneeglatten Straße kam der Bus in einer leichten Rechtskurve von der Straße ab und geriet beim Gegenlenken in den Gegenverkehr. Er stieß mit einem entgegenkommenden BMW zusammen, den eine 54 Jahre alte Frau fuhr.

Bei Eintreffen der Polizei waren Ersthelfer, Rettungsdienst und Feuerwehr bereits vor Ort. Die Frau kam schwerverletzt in ein Paderborner Krankenhaus, der 37-jährige Busfahrer verletzte sich nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Graf-Meerveldt-Straße zeitweise bis ungefähr 9.15 Uhr komplett gesperrt. Es entstand weiterhin Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 08:56

    POL-PB: Einbruch in Kellerabteile - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist am Sonntag, 25. Januar, zwischen 10.30 Uhr und 15.00 Uhr in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses an der Mälzerstraße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter gelangte vermutlich durch die Haustür in das Gebäude und begab sich dann in den Keller. Er durchwühlte die Abteile und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 09:48

    POL-PB: Alleinunfall mit zwei Leichtverletzen

    Büren (ots) - (ivdh) Am Sonntag, 25. Januar, gegen 04.00 Uhr zogen sich zwei Verkehrsteilnehmer bei einem Alleinunfall auf der L776 in Büren leichte Verletzungen zu. Ein 18-Jährige befuhr mit einem Mitsubishi Colt die L776 in Fahrtrichtung Büren. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam auf einem Acker auf der linken Fahrzeugseite zum Stehen. Rettungswagen ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 09:18

    POL-PB: Zeugen zu Apothekeneinbruch gesucht

    Büren (ots) - (md) Unbekannte brachen am Samstag, 24. Januar um 7.00 Uhr in eine Apotheke an der Eringerfelder Straße in Büren-Steinhausen ein und flohen in unbekannte Richtung. Der Eigentümer der Apotheke, der das angrenzende Haus bewohnte, hörte am Morgen verdächtige Geräusche und sah nach dem Rechten. Er konnte noch hören, wie der oder die Täter flüchteten und alarmierte die Polizei. Es entstand Schaden im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren