Polizei Düren

POL-DN: Saisonauftakt der NRW-Initiative #sicherimStraßenverkehr in Heimbach

Heimbach (ots)

Am 15. März findet in Heimbach die diesjährige Saisoneröffnung der NRW-Initiative "#sicherimStraßenverkehr" statt. Die Präventionsveranstaltung richtet sich insbesondere an Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer zum Start in die neue Saison. Gemeinsam mit dem Minister des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, sowie dem Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer, setzt die Initiative ein Zeichen für mehr Verkehrssicherheit auf Nordrhein-Westfalens Straßen.

Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr auf dem Parkplatz Hengebachstraße 301, 52396 Heimbach.

Mit Unterstützung zahlreicher Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Informations- und Präventionsangebot rund um das Thema Verkehrssicherheit. Ziel ist es, insbesondere Zweiradfahrende für die besonderen Risiken zu sensibilisieren und für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu werben.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell