POL-DN: Saisonauftakt der NRW-Initiative #sicherimStraßenverkehr in Heimbach

Heimbach (ots)

Am 15. März findet in Heimbach die diesjährige Saisoneröffnung der NRW-Initiative "#sicherimStraßenverkehr" statt. Die Präventionsveranstaltung richtet sich insbesondere an Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer zum Start in die neue Saison. Gemeinsam mit dem Minister des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, sowie dem Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer, setzt die Initiative ein Zeichen für mehr Verkehrssicherheit auf Nordrhein-Westfalens Straßen.

Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr auf dem Parkplatz Hengebachstraße 301, 52396 Heimbach.

Mit Unterstützung zahlreicher Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Informations- und Präventionsangebot rund um das Thema Verkehrssicherheit. Ziel ist es, insbesondere Zweiradfahrende für die besonderen Risiken zu sensibilisieren und für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu werben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

  • 15.02.2026 – 08:39

    POL-DN: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen

    Düren Langerwehe (ots) - Am Wochenende (13.02. bis 15.02.2026) hat die Dürener Kriminalpolizei in zwei Fällen die Ermittlungen aufgenommen, nachdem in Wohnhäuser eingebrochen wurde. Im Dürener Stadtgebiet meldeten sich die Bewohner eines Einfamilienreihenhauses aus der Dechant- Vaßen- Straße, nahe des Konrad- Adenauer- Parks, bei der Polizeileitstelle in Düren. Sie hatten am Samstag, 14.02.2026 gegen 17:30 Uhr das ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:00

    POL-DN: Pkw gegen Hauswand - Vier verletzte Personen an Weiberfastnacht

    Düren (ots) - Am Donnerstagabend (12.02.2026) kam es im Einmündungsbereich der Euskirchener Straße / Am Adenauerpark zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. In der Folge geriet eines der Fahrzeuge ins Schleudern und prallte gegen eine Hauswand und einen Stromkasten. Vier Insassen wurden verletzt und ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Gegen 21:20 Uhr befuhr eine ...

    mehr
