Polizei Düren

POL-DN: Weniger Einsätze, weniger Anzeigen - Die Polizei zieht eine positive Bilanz nach Weiberfastnacht

Kreis Düren (ots)

Die Polizei zieht nach der Auswertung der Einsatzlage an Weiberfastnacht (Donnerstag, 12.02.2026) eine durchweg positive Bilanz. Es gab weniger polizeiliche Einsätze und weniger angezeigte Straftaten als im Vorjahr.

Für das gesamte Kreisgebiet Düren zusammengefasst vermeldete die Leitstelle für den gestrigen Karnevalstag insgesamt 14 Einsätze mit unmittelbarem Karnevalsbezug. Im Vergleich dazu verzeichnete die Polizei im Jahr zuvor insgesamt 26 vergleichbare Einsätze.

Die Zahl der Körperverletzungsdelikte verblieb mit insgesamt drei aufgenommenen Strafanzeigen auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Besonders erfreulich ist, dass es gestern weder zu nennenswerten Streitigkeiten (2025: fünf Einsätze), Randalierern (2025: sieben Einsätze), Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (2025: eine Strafanzeige) noch zu Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte (2025: eine Strafanzeige) gekommen ist. Auch ansonsten gab es nur wenige Einsätze, die das Einschreiten der Beamten erforderlich machten.

Bei der Karnevalsveranstaltung in Düren auf dem Marktplatz feierten ca. 1.000 Teilnehmende trotz des mäßigen Wetters friedlich miteinander. Lediglich in einem Fall musste ein Platzverweis erteilt werden. Die Veranstaltung in Jülich mit ca. 150 Teilnehmenden verlief aus polizeilicher Sicht komplett störungsfrei.

Im Verkehrsbereich kontrollierte die Polizei am gestrigen Tag eine hohe zweistellige Anzahl an Fahrzeugen. Lediglich bei einer 24-jährigen Pkw-Fahrerin aus Jülich stellten die Beamten bei einer der Kontrollen in Jülich Betäubungsmittelkonsum fest, veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Weitere schwerwiegende Verkehrsverstöße waren nicht festzustellen.

Die Polizei wünscht allen Karnevalisten weiterhin viel Spaß sowie eine gute und friedliche Zeit bis Aschermittwoch - Alaaf.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell