Polizei Düren

POL-DN: Bei Auffahrunfall verletzt

Titz (ots)

Am Mittwochmorgen (11.02.2026) kam es auf der L226 zwischen Gevelsdorf und Ralshoven zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Gegen 07:50 Uhr befuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Bottrop die L226 in Fahrtrichtung Gevelsdorf. Sie musste im Zuge der L226 verkehrsbedingt abbremsen. Eine hinter ihr fahrende 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Linnich bemerkte dies aus bislang ungeklärter Ursache zu spät und fuhr der 29-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Sie wurden jeweils durch Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Ein zweijähriges Kind, welches sich mit im Pkw der 30-Jährigen befand, blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 5000 Euro.

