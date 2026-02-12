PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Bei Auffahrunfall verletzt

Titz (ots)

Am Mittwochmorgen (11.02.2026) kam es auf der L226 zwischen Gevelsdorf und Ralshoven zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Gegen 07:50 Uhr befuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Bottrop die L226 in Fahrtrichtung Gevelsdorf. Sie musste im Zuge der L226 verkehrsbedingt abbremsen. Eine hinter ihr fahrende 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Linnich bemerkte dies aus bislang ungeklärter Ursache zu spät und fuhr der 29-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Sie wurden jeweils durch Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Ein zweijähriges Kind, welches sich mit im Pkw der 30-Jährigen befand, blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 12:30

    POL-DN: Verkehrsunfall in Kreisverkehr - eine Person leicht verletzt

    Düren (ots) - Am Dienstagmorgen (10.02.2026) kam es im Kreisverkehr am Friedrich-Ebert-Platz im Bereich der Einmündung zur Schoellerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Gegen 06:25 Uhr befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren die Schoellerstraße in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 12:30

    POL-DN: Truck & Bus-Kontrollen im "Großen Tal"

    Düren (ots) - Im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche "ROADPOL Truck & Bus" führte der Verkehrsdienst der Polizei Düren am Dienstag (10.02.2026) gezielt umfangreiche Kontrollen von Lkw und Bussen durch. Hauptkontrollörtlichkeit war das Gewerbegebiet "Im Großen Tal". Bei der abgestimmten Aktion waren neben der Polizei auch der TÜV, der Zoll, die Bußgeldstelle, das Veterinäramt und Lebensmittelkontrolleure im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren