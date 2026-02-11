PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Truck & Bus-Kontrollen im "Großen Tal"

Düren (ots)

Im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche "ROADPOL Truck & Bus" führte der Verkehrsdienst der Polizei Düren am Dienstag (10.02.2026) gezielt umfangreiche Kontrollen von Lkw und Bussen durch. Hauptkontrollörtlichkeit war das Gewerbegebiet "Im Großen Tal". Bei der abgestimmten Aktion waren neben der Polizei auch der TÜV, der Zoll, die Bußgeldstelle, das Veterinäramt und Lebensmittelkontrolleure im Einsatz.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte in der Zeit zwischen 07:30 und 12:30 Uhr 69 Fahrzeuge. Bei einem Teil der Fahrzeuge wurden einschlägige Verstöße festgestellt und geahndet.

So leiteten die Beamten vier Strafverfahren wegen fehlendem Versicherungsschutz ein. An zwei Fahrzeugen mussten die Kennzeichen entstempelt und die Weiterfahrt untersagt werden. Des Weiteren fertigten sie 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erhoben zwei Verwarngelder wegen diverser Verstöße. In einem Fall musste ein Lkw aufgrund technischer Mängel sogar stillgelegt werden. Zwei Kontrollberichte und ein Bericht an das Straßenverkehrsamt wurden zudem gefertigt.

Neben den polizeilichen Maßnahmen ahndeten Einsatzkräfte der Zollfahndung drei vor Ort festgestellte Ordnungswidrigkeiten gegen die Mitführpflicht des Ausweises mit Verwarngeldern. In einem Fall wurde wegen eines Verstoßes gegen die Meldepflicht sogar eine Anzeige fällig. Bei einem Fahrzeug musste die bislang nicht gezahlte Kraftfahrzeugsteuer nacherhoben werden.

Durch die Lebensmittelkontrolleure konnte ein Verstoß gegen Hygienevorschriften festgestellt und geahndet werden. Die im Fahrzeug vorgefundenen Lebensmittel wurden nicht regelkonform transportiert und mussten letztlich der Vernichtung zugeführt werden. Der Fahrzeugführer wurde mit einem Verwarngeld belegt.

Die Polizei Düren bedankt sich bei den beteiligten Behörden und Institutionen für die gute Zusammenarbeit und wird auch künftig verstärkt Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 12:30

    POL-DN: Kleintransporter entwendet - die Polizei bittet um Hinweise

    Düren (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Dienstag (10.02.2026) einen Kleintransporter aus dem Bretzelnweg. Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Der Geschädigte, der gestern Morgen Anzeige auf der Wache in Düren erstattete, gab an, dass er den weißen Van am Montagabend gegen 17:00 Uhr im Bretzelnweg ordnungsgemäß geparkt hatte. Das Fehlen des Fahrzeuges hatte er am folgenden ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 12:27

    POL-DN: Im Kreuzungsbereich kollidiert

    Nideggen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Nideggener Straße / Am Eisernen Kreuz kollidierten gestern Nachmittag (10.02.2026) zwei Pkw miteinander. Ein 55-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt. Der Unfallverursacher, ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Kreuzau war gegen 15:10 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Straße "Am Eisernen Kreuz" in Richtung Konrad-Adenauer-Straße unterwegs. Beim Versuch, die ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 12:26

    POL-DN: Gescheiteter Diebstahl von Karnevalsvorräten - die Polizei sucht Zeugen

    Langerwehe (ots) - Noch bevor die Karnevalssaison offiziell eröffnet wurde, wollten sich bislang unbekannte Täter offenbar mit Vorräten für die "tollen Tage" versorgen. In der Nacht zu Dienstag (10.02.2026) versuchte mindestens ein Täter in größerem Stil alkoholische Getränke aus einem Kühlanhänger zu entwenden. Der Anhänger gehört einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren