POL-DN: Truck & Bus-Kontrollen im "Großen Tal"

Düren (ots)

Im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche "ROADPOL Truck & Bus" führte der Verkehrsdienst der Polizei Düren am Dienstag (10.02.2026) gezielt umfangreiche Kontrollen von Lkw und Bussen durch. Hauptkontrollörtlichkeit war das Gewerbegebiet "Im Großen Tal". Bei der abgestimmten Aktion waren neben der Polizei auch der TÜV, der Zoll, die Bußgeldstelle, das Veterinäramt und Lebensmittelkontrolleure im Einsatz.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte in der Zeit zwischen 07:30 und 12:30 Uhr 69 Fahrzeuge. Bei einem Teil der Fahrzeuge wurden einschlägige Verstöße festgestellt und geahndet.

So leiteten die Beamten vier Strafverfahren wegen fehlendem Versicherungsschutz ein. An zwei Fahrzeugen mussten die Kennzeichen entstempelt und die Weiterfahrt untersagt werden. Des Weiteren fertigten sie 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erhoben zwei Verwarngelder wegen diverser Verstöße. In einem Fall musste ein Lkw aufgrund technischer Mängel sogar stillgelegt werden. Zwei Kontrollberichte und ein Bericht an das Straßenverkehrsamt wurden zudem gefertigt.

Neben den polizeilichen Maßnahmen ahndeten Einsatzkräfte der Zollfahndung drei vor Ort festgestellte Ordnungswidrigkeiten gegen die Mitführpflicht des Ausweises mit Verwarngeldern. In einem Fall wurde wegen eines Verstoßes gegen die Meldepflicht sogar eine Anzeige fällig. Bei einem Fahrzeug musste die bislang nicht gezahlte Kraftfahrzeugsteuer nacherhoben werden.

Durch die Lebensmittelkontrolleure konnte ein Verstoß gegen Hygienevorschriften festgestellt und geahndet werden. Die im Fahrzeug vorgefundenen Lebensmittel wurden nicht regelkonform transportiert und mussten letztlich der Vernichtung zugeführt werden. Der Fahrzeugführer wurde mit einem Verwarngeld belegt.

Die Polizei Düren bedankt sich bei den beteiligten Behörden und Institutionen für die gute Zusammenarbeit und wird auch künftig verstärkt Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

