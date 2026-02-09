LPI-SHL: Zwei berauschte Fahrzeugführer

Zella-Mehlis (ots) - In der Zeit von Freitag bis Sonntagmittag parkte ein Autofahrer seinen Skoda Octavia in der Reißmannstraße in Zella-Mehlis. Als er zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen Unfallschaden im vorderen linken Bereich fest. Vermutlich war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken dagegen gestoßen und hatte die Unfallstelle verlassen ohne den Eigentümer oder die Polizei zu ...

mehr