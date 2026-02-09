LPI-SHL: Zwei berauschte Fahrzeugführer
Suhl (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Sonntagnachmittag einen 39-jährigen Autofahrer und Sonntagabend einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer im Suhler Stadtgebiet. Bei beiden Männern reagierte ein durchgeführter Drogenvortest jeweils positiv, weshalb sie die Polizisten zur Blutentnahme begleiten mussten und ihnen die Weiterfahrt untersagt wurde. Sowohl den 39-Jährigen, als auch den 24-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
