LPI-SHL: Zusammenstoß im Einmündungsbereich
Steinbach-Hallenberg (ots)
Ein 88-jähriger Autofahrer wollte Sonntagmittag von der Straße "Kirchplatz" in Steinbach-Hallenberg auf die Hauptstraße abbiegen. Beim Auffahren kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Autofahrer. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.
