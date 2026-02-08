Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere entwendete Skier

Oberhof (ots)

Das schneereiche Oberhof lädt zum Skifahren ein. In den Pausen zwischen den Läufen und Abfahrten wird jedoch auf Grund aktuell vorkommender Diebstähle gebeten, seine Sportgeräte im Blick zu behalten. Am Donnerstag, dem 05.02.2026, entwendete eine unbekannte Person Langlaufskier bei einer Gaststätte am Grenzadler. Ebenso erging es einem weiteren Geschädigten am Samstag, dem 07.02.2026, am Fallbachhang, dessen Skier von einem Skiständer weggenommen wurden. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich im Inspektionsdienst Suhl unter Angabe des Aktenzeichens ST/0032503/2026 zu melden.

