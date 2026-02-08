PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere entwendete Skier

Oberhof (ots)

Das schneereiche Oberhof lädt zum Skifahren ein. In den Pausen zwischen den Läufen und Abfahrten wird jedoch auf Grund aktuell vorkommender Diebstähle gebeten, seine Sportgeräte im Blick zu behalten. Am Donnerstag, dem 05.02.2026, entwendete eine unbekannte Person Langlaufskier bei einer Gaststätte am Grenzadler. Ebenso erging es einem weiteren Geschädigten am Samstag, dem 07.02.2026, am Fallbachhang, dessen Skier von einem Skiständer weggenommen wurden. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich im Inspektionsdienst Suhl unter Angabe des Aktenzeichens ST/0032503/2026 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 07.02.2026 – 08:03

    LPI-SHL: ACHTUNG LANGFINGER!

    Meiningen, Schmalkalden, Bad Liebenstein, Suhl, (ots) - Am Freitag, den 06.02.2026 kam es im Laufe des Tages in mehreren Einkaufsmärkten in Meiningen, Schmalkalden, Bad Liebenstein und Suhl zu Handtaschendiebstählen. Hierbei wurden die Bestohlenen durch eine Person zu einem Artikel des Marktes befragt. Wärend der Befragte sich den Artikel genauer anschaute nutzte der Dieb oder ein zweiter Täter diese kurze Zeit der Ablenkung und entwendete in dieser Zeit den Geldbeutel ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 11:12

    LPI-SHL: Berauscht

    Eisfeld (ots) - Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Donnerstagabend einen Autofahrer in Eisfeld. Da der Drogenvortest positiv reagierte, musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und durfte nicht mehr weiterfahren. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 11:02

    LPI-SHL: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

    Meiningen (ots) - Donnerstagvormittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 21-jährigen Autofahrer in der Jerusalemer Straße in Meiningen. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgten eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde untersagt. Den 21-Jährigen erwartet eine Anzeige. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren