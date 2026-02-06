LPI-SHL: Berauscht
Eisfeld (ots)
Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Donnerstagabend einen Autofahrer in Eisfeld. Da der Drogenvortest positiv reagierte, musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und durfte nicht mehr weiterfahren. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
