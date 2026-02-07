PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: ACHTUNG LANGFINGER!

Meiningen, Schmalkalden, Bad Liebenstein, Suhl, (ots)

Am Freitag, den 06.02.2026 kam es im Laufe des Tages in mehreren Einkaufsmärkten in Meiningen, Schmalkalden, Bad Liebenstein und Suhl zu Handtaschendiebstählen. Hierbei wurden die Bestohlenen durch eine Person zu einem Artikel des Marktes befragt. Wärend der Befragte sich den Artikel genauer anschaute nutzte der Dieb oder ein zweiter Täter diese kurze Zeit der Ablenkung und entwendete in dieser Zeit den Geldbeutel des Opfers aus der Jacken- oder Handtasche.

In anderen Fällen wurden die Wertgegenstände aber auch einfach aus den Taschen der Opfer entwendet, ohne dass diese einen handelnden Täter bemerkten. Erst beim Bezahlen an der Kasse fiel ihnen auf, dass Geldbeutel oder Wertgegenstände fehlten.

Der Polizei sind bereits 6 Diebstähle bekannt, bei welchen die Täter so oder ähnlich handelten. Ob es zwischen den Diebstählen einen Zusammenhang gibt wird Teil der Ermittlungen sein.

Daher bittet die Polizei um Achtsamkeit, verstauen Sie ihre Wertgegenstände so beim Einkaufen, dass Unberechtigte diese nicht einfach aus ihren Taschen entnehmen können, verschließen Sie Handtaschen und achten sie besonders auf ihre Wertgegenstände, wenn sie von fremden Personen im Markt angesprochen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

