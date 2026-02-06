LPI-SHL: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis
Meiningen (ots)
Donnerstagvormittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 21-jährigen Autofahrer in der Jerusalemer Straße in Meiningen. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgten eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde untersagt. Den 21-Jährigen erwartet eine Anzeige.
