LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt
Vacha (ots)
Am 07.02.2026 gegen 02:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen den Fahrer eines Pkw BMW in der Hersfelder Straße in Vacha. Hierbei ergaben sich bei dem Fahrer Hinweise auf den Konsum von alkoholischen Getränken. Ein sich anschließender freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Daraufhin wurde durch die Beamten die Weiterfahrt unterbunden und mit dem Fahrer eine Blutentnahme im Klinikum Bad Salzungen durchgeführt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell